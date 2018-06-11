Konya'daki silahlı kavga güvenlik kamerasında

KONYA (AA) - Konya'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı kavganın, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sinan Ünlü'nün öldüğü, Gökhan D'nin yaralandığı olayla ilgili araştırmaları sırasında, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

İncelemelerde, olay anının kaydedildiği belirlendi.

Görüntülerde, Çetin D'nin park halinde bulunan aracın yakınına gelişi, av tüfeğiyle ateş açması, Gökhan D. ile şüpheli arasında yaşanan kovalamaca ve yaralıların ambulansla olay yerinden götürülmesi görülüyor.

Öte yandan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Gökhan D'nin, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Gökhan D. ile husumetli olduğu kuzeni Çetin D. arasında, cumartesi günü merkez Selçuklu ilçesi Sadık Ahmet Caddesi'nde kavga çıkmış, Çetin D'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu Sinan Ünlü hayatını kaybetmiş, Gökhan D. yaralanmıştı.

Meram ilçesinde suç aleti silahla yakalanan Çetin D, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı.