Konya'daki silahlı kavga

KONYA (AA) - Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Sarıyakup Mahallesi Mahmut Dede Sokağı'nda yaşayan Iraklılarla başka bir grup arasında maytap atılması nedeniyle çıkan tartışmada 9 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 5'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya'da dün aynı mahallede yaşayan Irak uyruklularla başka bir grup arasında maytap atılması nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 9 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınmıştı.