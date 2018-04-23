Konya'daki silahlı kavga

KONYA (AA) - Konya'daki silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü, iki kişiyi ağır yaraladığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kavganın ardından gözaltına alınan Fevzi A, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlının, Ceylan Polat ile imam nikahıyla yaşayan Yaşar Telli'nin, kız kardeşi Sevgi A'yla da ilişkisi olduğunu iddia ettiği, "Kadınları vurma niyetim yoktu, onları yanlışlıkla vurdum." dediği öğrenildi.

Dün, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun otoparkındaki 06 BG 386 plakalı otomobilde Fevzi A. ile kız kardeşi Sevgi A, Telli ve imam nikahıyla yaşadığı Polat arasında kavga çıkmış, Telli, Polat ve Sevgi A. tabancayla vurularak ağır yaralanmıştı.

Özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Telli, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olay yerinden kaçan Fevzi A, Cihanbeyli ilçesinde yakalanmıştı.