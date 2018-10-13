Konya'daki şehit aileleri Denizli'de

DENİZLİ (AA) - Denizli Emniyet Müdürlüğü, Konya'daki şehit ailelerini, Denizli'deki ailelerle buluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün Konya'daki şehit ailelerini Denizli'deki ailelerle buluşturmak amacıyla düzenlediği program, Denizli Polis Evi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı.

Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, etkinlikte yaptığı konuşmada, Hazreti Mevlana'nın, Şemsi Tebrizi'nin diyarından, Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin şehrine gelen misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Daha önce Konya'da görev yaptığı için misafirleri köyünden gelmiş gibi sevindiğini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Sizler kıymetlisiniz, değerlisiniz. Sizlerin kıymeti, sokaklardaki huzurla, her gün doğan güneşin ışıklarıyla beliriyor. Çünkü Peygamberimizin komşularının yakınlarısınız. 18 bin aleme peygamber olarak gönderilen bir sevgili habibin, Hazreti Allah'ın sevgilisinin yakınına erişebilme makamı, şehadet makamıdır. İşte siz o makamın yakınlarısınız. Bu ülkenin selameti için, şanlı bayrağımız göklerde ihtişamıyla dalgalandığı için siz kıymetlisiniz. Konya ovasında, Konya'nın dağında, bozkırında rüzgarlar güzel esiyorsa, insanlar sokaklarda dimdik yürüyorsa işte sizlerin o şehadete eren evlatlarınızın bir tezahürü olarak kıymetlisiniz."

- Şehit ailelerinin hizmetindeyiz

Denizlili şehit aileleri ile kendilerini burada iki gün misafir edeceklerini ifade eden Demir, "Bu kardeşlerimiz de sizin geleceğinizi duyunca koşarak buraya geldiler. Onlara da canı gönülden teşekkür ediyorum. Denizli'de misafirperverliği, paylaşmayı, ikramı, güzel insanlarla güzel vakit geçirmeyi, tabiri caizse ibadet aşkı ile yapan 2 bin 500 kişilik emniyet kadrosu var. Bu kadro yakın zamanda Burdur'dan gelen şehit ailelerini ağırladı. İki gün burada misafir ettik. Yaklaşık iki hafta önce Denizli'deki şehit ailelerini, Alanya'daki ailelerle buluşturduk. Alanya'da 5 şehit ailesi var, 2'si Konyalı. Şehit Coşkun Nazilli kardeşimin evinde bir Mevlid-i Şerif tertip edildi. En az buradaki gibi manevi bir hava teneffüs ettik. Bu ülkeye evlatlarını feda edenlerin her daim yanında, her zaman hizmetinde olacağız." ifadelerine yer verdi.

Demir ayrıca, ailelerin kaynaşması ve bir nebze olsun acılarının hafifletilmesi adına düzenlenen etkinlikte şehit ailelerine çeşitli hediyeler verdi.

Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir de Demir'e ve Denizli'deki şehit ailelerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.