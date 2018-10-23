Konya'daki ilçe belediye başkanına silahlı saldırı

KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Oğuz'u av tüfeğiyle yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan zanlı Bahattin Y, işlemleri tamamlandıktan sonra Çumra Adliyesi'ne sevk edildi.
Bahattin Y, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz'un tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
Başkan Oğuz, dün belediye binası yakınlarında önünü kesen Bahattin Y'nin silahlı saldırısına uğramıştı. Ayaklarından yaralanan Oğuz, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, şüpheli Bahattin Y, olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakalanmıştı.