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Konya'daki FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

- Konya merkezli 12 ilde yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 7'si daha yakalandı - Gözaltına alınanların sayısı 22'ye yükseldi

Genel 13.12.2019, 12:48
Konya'daki FETÖ'ye yönelik
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KONYA (AA) - Konya merkezli 12 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 şüpheliden 7'si daha gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından ardışık olarak arandıkları tespit edilerek, haklarında yakalama kararı çıkarılan 23'ü muvazzaf asker 25 şüpheliden gözaltına alınanların sayısı son operasyonla 22'ye yükseldi.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün, FETÖ üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla 23'ü muvazzaf asker 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 12 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.



#"ankesörlü telefon" #FETÖ #konya #operasyon
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