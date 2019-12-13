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Konya'daki FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu
- Konya merkezli 12 ilde yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 7'si daha yakalandı - Gözaltına alınanların sayısı 22'ye yükseldi
Genel 13.12.2019, 12:48
KONYA (AA) - Konya merkezli 12 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 şüpheliden 7'si daha gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün, FETÖ üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla 23'ü muvazzaf asker 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 12 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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