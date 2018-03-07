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Konya'daki FETÖ/PDY çatı davasında mütalaa

- FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 160'ı tutuklu 413 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı - Mütalaada, 343 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar, 2 sanığın da "silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi

07 Mart 2018 Çarşamba 21:13
Konya'daki FETÖ/PDY çatı davasında mütalaa
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KONYA (AA) - Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 160'ı tutuklu 413 sanığın yargılandığı davada, mütalaa verildi.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince merkez Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Ayhan Akyol, esasa ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu.

Mütalaada, 158'i tutuklu 343 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar, 2 tutuklu sanığın da "silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

Cumhuriyet savcısı, sanıklardan Enes Yılmaz'ın ise isnat edilen suçun kendisi tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatini, sanık İsmail Karaaslan'ın da vefatı nedeniyle hakkında açılan davanın düşürülmesine karar verilmesi talep etti.

Mütalaada, suçlamayı kabul ederek tespit ve teşhisleriyle örgüt yapısı ve işlenen suçlarla ilgili bilgiler veren 66 sanığa ise etkin pişmanlık gereğince ceza verilmemesi istendi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verirken, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Öte yandan, yargılanan 486 sanıktan 73'ünün dosyasının, önceki duruşmada dava kapsamından çıkarılarak devam eden başka davalarla birleştirildiği, bu nedenle davada yargılanan sanık sayısının 413'e düştüğü öğrenildi.

Duruşma, sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınması için 13 Mart Salı gününe ertelendi.

Anahtar Kelimeler:
Çatı DavasıFETÖ/PDYKonyaKonya 9. Ağır Ceza MahkemesiMütalaa
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