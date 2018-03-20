Konya'daki FETÖ/PDY çatı davası

KONYA (AA) - Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 161'i tutuklu 414 kişinin yargılandığı davada sanıkların mütalaaya karşı son savunmaları devam ediyor.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince merkez Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar, sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan İsmail Ç, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mütalaada ByLock kullanıcısı olduğu iddiasının yer aldığını söyleyen İsmail Ç, "Ben 2014 yılından bu yana tek hat kullandım. Bu hattımda ByLock çıkmamıştır. ByLock çıkan hat, çalıştığım kurumda personel tarafından ortak kullanılan hattır. Zaten kullanıcı adı, şifre ve içerik de yoktur." ifadelerini kullandı.

Örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığına ilişkin suçlamaları cevaplayan İsmail Ç, "Muhasebeci olduğum için yaptığım banka işlemleri mesleğimle ilgili işlemlerdir." dedi.

Tutuklu sanıklardan Yusuf K. de hakkında beyanda bulunan tanıkların çelişkili ifadelerde bulunduğunu öne sürdü.

Tamamen soyut delillerle suçlandığını iddia eden Yusuf K, hakkında düzenlenen ByLock raporlarının ise hatalı olduğunu savundu.

Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen ilk raporda ByLock olmadığının, daha sonra gelen raporda ise ByLock bulunduğunun belirtildiğini anlatan Yusuf K, verilerin çelişkili olduğunu iddia etti.

Tutuklu sanıklardan Okay B. de hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, geçmişte çalıştığı FETÖ kurumlarının yasal olarak faaliyet gösterdiğini söyledi.

Bu nedenle terör örgütüne ait bir kurumda çalıştığını o dönem öngörmesinin mümkün olmadığı iddiasında bulunan Okay B, hakkında beyanda bulunan tanığın da mahkemede gerçekleştirilen yüzleştirmede kendisini tanıyamadığını belirtti. Okay B, bu nedenle söz konusu tanığın ifadesinin geçersiz sayılması gerektiğini savundu.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını söyleyen Okay B, "Kullanıcı adı, şifre ve içerik yok. Ben ByLock kullanmadım. Tespitte teknik bir hata olduğunu düşünüyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum." diye konuştu.

Duruşma, sanık savunmalarının alınmasıyla öğleden sonra devam edecek.