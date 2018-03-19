Konya'daki FETÖ/PDY çatı davası

KONYA (AA) - Konya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 161'i tutuklu 414 kişinin yargılandığı davada sanıkların mütalaaya karşı son savunmaları devam ediyor.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince merkez Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar, sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Coşkun Menekli, kendisi hakkında iddia edilen küçük bölge imamlığını yapmadığını savundu.

FETÖ/PDY'nin talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadığını öne süren Menekli, "Bin veya 2 bin lira civarında banka işlemlerim var. Ben banka hesabıma örgütün talimatı üzerine para aktarmadım. A.K. isimli kişinin hakkımda vermiş olduğu ifadeler tamamen kopyala-yapıştır ifadelerdir. Noktası virgülüne başka şahıslar adına verdiği ifadelerle aynıdır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" şeklinde savunma yaptı.

Tutuklu sanıklardan Mehmet Taş ise çalışma hayatına örgütün dershanelerinde başladığını, daha sonra farklı kurumlarda da çalıştığını söyledi.

Ekonomik şartlardan dolayı örgütün kurumunda çalıştığını öne süren Taş, "Aynı zamanda katılmış olduğum geziler örgütsel amaçlı değil, tamamen turistlik maksatlıdır. Örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock'u da yüklemedim, kullanmadım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan Erol Boz da hakkında iddia edilen terör örgütüne üye olma suçunu işlemediğini savunarak suçlamaları kabul etmedi.

Hakkında iddia edilen 'Enes' kod ismini kullanmadığını belirten Boz, "Hiçbir zaman kod isim kullanmadım. Enes benim göbek adımdır." şeklinde savunma yaptı.

Duruşma, diğer sanık savunmalarının alınmasıyla yarın devam edecek.