Konya'daki DEAŞ operasyonu

KONYA (AA) - Konya'nın merkez Meram ilçesindeki bir villada geçen yıl terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında haklarında dava açılan 9'u tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sanık sayısı 9'a yükseldi.

10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve bazı sanıkların yakınları katıldı.

Tutuklu bulunduğu Tarsus 1 Nolu Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) vasıtasıyla savunmasını yapan sanık Özgür Kılıç, Meram'daki villada çıkan çatışmayla bağlantısının olmadığını savundu.

Tutuklu sanıklardan Mehmet Akif Kök ile oto yedek parçacıda tanıştığını öne süren Kılıç, "Çatışmanın çıktığı villada, olaydan sonra polis ekiplerinin yaptığı incelemede poşet üzerinde parmak izim çıktı. Olayla alakam yoktur. Oraya Kök'le beraber alışveriş yaptığımız poşetleri götürmek için gitmiştim. Evde hiç kalmadım." diye savunma yaptı.

Denizli T Tipi Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS vasıtasıyla savunmasını yapan tutuklu sanık Erhan Fidan ise tahliyesini talep etti.



Örgütün iç yüzünü gördükten sonra ayrılma kararı aldığını iddia eden Fidan, "Konya'ya DEAŞ terör örgütünün isteği ve talimatı doğrultusunda geldim. Gerçek yüzlerini gördükten sonra istediklerini yapmamaya başladım. Maskeli bir kişi bizim kaldığımız hücre evine gelerek 'Burayı terk edin gidin' dedi. Biz de evi terk ettik." diye konuştu.



Tutuklu sanıklardan Mehmet Akif Kök de hakkında verilen beyanların gerçeği yansıtmadığını savundu.



Örgüt hakkında bildiklerini samimi şekilde aktardığını öne süren Kök, "Buna rağmen dışarıda eşime 'Senin eşin kafir oldu. Ondan ayrılman lazım.' diyerek aile saadetimizi bozmaya çalışanlar var." şeklinde konuştu.



Sanık savunmaları ve avukatların taleplerinin ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Konya'da, 12 Temmuz 2017'de eylem hazırlığı içinde oldukları belirlenen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik 10 eve operasyon düzenlenmişti.

Operasyon kapsamında merkez Meram ilçesindeki bir villada polis ekipleri ile DEAŞ üyeleri arasında çatışma çıkmış, 5 terörist etkisiz hale getirilirken, 4 polis memuru da hafif şekilde yaralanmıştı. Olayla ilgili aralarında çatışmanın çıktığı evin sahibi M.Ö'nün de bulunduğu 18 kişi gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 9'u tutuklanmıştı. Tutuklanan zanlılardan ikisi hakkındaki dosyanın tefrikine karar verilmişti.



M.Ö'nün daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandığı, bir süre sonra serbest kaldığı öğrenilmiş, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin de daha önce terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan cezaevinde yattığı tespit edilmişti.