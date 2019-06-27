Konya'daki cinayet ve intihar girişimi

KONYA (AA) - Konya'da tartıştığı karısını tabancayla öldürdükten sonra aynı tabancayla intihara teşebbüs eden kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, eşi Kezban Yıldız'ı tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihara teşebbüs eden Fahri Yıldız, kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Fahri Yıldız'ın cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

- Olay

Merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi'nde, dün Fahri ve Kezban Yıldız çiftinin evinde yaşanan olayda, 5 çocuk babası Fahri Yıldız, eşi Kezban Yıldız'ı 3 ve 9 yaşındaki çocuklarının gözü önünde tabancayla öldürmüş, ardından aynı silahla intihara teşebbüs etmişti.

Ağır yaralanan Fahri Yıldız, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.