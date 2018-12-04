Konya'daki cinayet davasında karar

KONYA (AA) - Konya'nın Sarayönü ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiyi tabanca ve bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa, 15 yıl hapis cezası verildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tayyar Akdağ (26) ile taraf avukatları katıldı.

Akdağ, duruşmada yaptığı savunmada, "Yusuf beni tahrik ettiği için bu olay meydana geldi. Beni tahrik etmeseydi ona bir şey yapmayacaktım" dedi.

Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Akdağ'a önce "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Cinayeti haksız tahrik altında işlediği ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle sanığın cezası 15 yıla indirildi.

Sarayönü ilçesinde 30 Nisan 2017'de yaşanan olayda, çiğ köfteci dükkanına giren giren Yusuf Ateş (31), aralarında husumet bulunan Tayyar Akdağ tarafından tabancayla ateş edilip ve bıçaklanarak öldürülmüş, olaydan sonra babası tarafından İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen katil zanlısı, suçunu itiraf etmişti.

Adliyeye sevk edilen zanlı Tayyar Akdağ, tutuklanmıştı.