Konya'daki cinayet davası

KONYA (AA) - Konya'da babasının dini nikahlı eşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa, 25 yıl hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Osman Ebrail Çaktır (26), sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanık Çaktır, "Pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Kısa ara sonrası kararını açıklayan mahkeme heyeti, Osman Ebrail Çaktır'ı, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

- Olay

Birgül Taş (39), 6 Eylül 2015'te, Çumra ilçesi Yenidoğan Mahallesi Kanuni Sokak'taki evinde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunmuş, çevrede araştırma yapan ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, Taş'ın dini nikahlı eşi Mehmet Çaktır'ın (51) oğlu Osman Ebrail Çaktır'ı, Adana'ya gitmek üzere bindiği yolcu otobüsünde gözaltına almıştı.

Çaktır'ın, "Babam ben küçükken o kadınla kaçıp Konya'ya yerleşti. Adana'da annem ve kardeşlerimle çok sıkıntılar çektik. Babam bir kere bile bana 'seni seviyorum oğlum' demedi. Yıllarca içimde biriktirmişim." dediği öğrenilmişti.