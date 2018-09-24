Konya'daki cinayet davası

KONYA (AA) - Konya'da üst kattaki iş yerinin penceresinde tadilat yapan esnafı, "başlarına silikon damlattığı" için bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan iki sanığa, 25'er yıl hapis cezası verildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar İhsar Yüzer ve Fırat Kara, sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıklar Kara ve Yüzer'i "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

- Olay

Merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Şahaser Sokak'ta 30 Eylül 2017'de yaşanan olayda, üst kattaki iş yerinin penceresinde tadilat yapan Alaaddin Paçal, zemin kattaki kuaförden çıkan iki kişi tarafından, "başlarına silikon damlattığı" gerekçesiyle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmüş, polis ekipleri olay yerinden kaçan iki şüpheliyi gözaltına almıştı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

