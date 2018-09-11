Konya'daki cinayet davası

KONYA (AA) - Konya'da trafik kazası sonrası araçlarda bulunanlar arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişinin ölümüyle ilgili davada, biri tutuklu 2 sanık hakim karşısına çıktı.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.Ç. (17), tutuksuz sanık Serkan Yıldırım (18), taraf avukatları, öldürülen Orhan Kingütmez'in (26) ve sanıkların yakınları katıldı.

Sanık A.Ç. savunmasında, olaydan önce merkez Meram ilçesindeki Akyokuş mevkisine gittiklerini, burada alkol alıp araçla gezintiye çıktıklarını söyledi.



Kazanın olduğu Dr. Ahmet Özcan Caddesi'nde, araçtan inip Kingütmez'le tartışmaya başladıklarını, bu sırada elindeki bıçağı bir kez salladığını iddia eden A.Ç, "Diğer bıçak darbelerini ben yapmadım. Olay yerine gelen polislere de her şeyi anlattım." diye konuştu.



Caddedeki ışıklarda bekleyen Kingütmez'in aracına arkadan çarpmadıklarını öne süren Yıldırım, "Kingütmez, aracından inip bize 'Aracıma arkadan çarptınız.' diyerek bağırmaya başladı. Bunun üzerine tartışmaya başladık." dedi.

Yıldırım, tartışma esnasında yanında oturan A.Ç'nin bir anda araçtan inerek Kingütmez ile kavga etmeye başladığını ancak bıçak alıp almadığını görmediğini ileri sürdü.



Kavga sırasında Kingütmez'in "Nefes alamıyorum" diyerek göğsünü tuttuğunu belirten Yıldırım, "Kavga 8-10 metre ilerideki parkta devam etti. Olaydan sonra A.Ç. bana, 'Ben yaptım, sakin ol, bize kimse bir şey yapamaz.' gibi şeyler söyledi. Ben de bunun üzerine 'Sen ne yaptın' diyerek tokat attım." şeklinde savunma yaptı.



Yıldırım, daha sonra ambulansa haber verildiğini ve Kingütmez'in hastaneye kaldırıldığını aktardı.



Sanık savunmaları ve taraf avukatlarının beyanlarının ardından söz alan Kingütmez'in eşi Banu Kingütmez, eşinin eğitim fakültesi mezunu olduğuna işaret ederek, "Eşim, akademik kariyerinin ardından vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirecekti. Ben bu insanların iyi insanlarla aynı ortamda yaşamasını istemiyorum. Ömür boyu tutuklu kalmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından, tutuksuz yargılanan Serkan Yıldırım'ın da tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.



- Olay



Merkez Meram ilçesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi'nde, 9 Ekim 2017'de yaşanan olayda, Orhan Kingütmez idaresindeki 42 FLG 36 plakalı hafif ticari araca, Serkan Yıldırım'ın kullandığı 42 PY 367 plakalı otomobil arkadan çarpmıştı. Taraflar arasında çıkan kavgada, bıçakla yaralanan Kingütmez, kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmiş, şüpheliler gözaltına alınmıştı.

