Konya'daki cinayet davası

KONYA (AA) - Konya'da boşanma aşamasında olduğu karısını tabancayla öldürüp kızını da ağır yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanan tutuklu sanık Niyazi Yetişir (43), olayda yaralanan kızı Rabia Yetişir (18) ile eşi Sevda Yetişir'in annesi Leyla Kütük (58) ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, öldürülen Sevda Yetişir'in annesi Leyla Kütük tanık olarak dinlendi.

Olaydan önce kızı ve eski damadının anlaşmalı olarak boşandığını ileri süren Kütük, "Sevda son zamanlarda Adana'da yaşıyordu. Konya'ya bayram gezmesi için gelmişti. Olay günü ben, kızım Sevda, yeğenim ve torunum alışveriş için evimizin yakınındaki markete gittik. Daha sonra Niyazi markete girerek kızıma, 'Bana yaramadın, ona da yarama' diyerek silahla kızıma 2 el ateş etti." diye konuştu.

Eski damadının kızına şiddet uyguladığını savunan Kütük, kızının olaydan 6-7 ay önce evlenmek için Adana'dan birisiyle görüştüğünü anlattı.

Mahkeme heyeti, tanıkların savunmalarının ardından duruşmayı erteledi.

- Olay

Merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi Şeyhulemayahşi Caddesi'nde 31 Ağustos 2017'de Niyazi Yetişir, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen karısı Sevda Yetişir'i tabancayla öldürmüş, kızı Rabia Yetişir'i de ağır yaralamıştı.



