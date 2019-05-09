Konya'daki cinayet davası

KONYA (AA) - Konya'nın Altınekin ilçesinde, bir kişinin pancar tarlasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklanan eşi ile amcasının oğlunun yargılanması sürüyor.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, öldürülen Ali S'nin eşi Zekiye S. ile Ali S'nin amcasının oğlu İskender S. katıldı. Duruşmada, tanık olarak çağrılan Zekiye S'nin babası M.T. ve İskender S'nin eşi F.S. de hazır bulundu.



Tanık M.T, duruşmada, maktulün kızına sürekli sakinleştirici iğne yaptığını savundu.



Kızının psikolojik rahatsızlıkları olduğunu ileri süren M.T, "Zekiye, Ankara ve Konya'da tedavi gördü. Hastaneye öldürülen damadım Ali ile götürmüştük." dedi.



M.T, öldürülen eski damadının başka kadınlarla ilişkisi olduğu için kızı Zekiye ile aralarının bozulduğunu ileri sürerek, "Ali, Zekiye'yi susturmak için iğne yapıyordu. Kızıma neden iğne yaptığını sorduğumda, sakinleştirici olduğunu söylerdi. Kızım iyice bunalıma girmişti. Ayrıca intihar etmeye de kalkıştı." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık İskender S'nin eşi F.S. ise eşinin tarlaya pancar sökmek için gittiğini, eşinin olayda kullanılan tabancayı sürekli yanında taşıdığını anlattı.



Tanıklarının dinlenmesinin ardından kendisine söz verilen tutuklu sanıklardan İskender S, maktulü öldürmek için tarlaya gitmediğini öne sürerek pişman olduğunu belirtti.



Tutuklu sanık Zekiye S. ise tanık beyanlarına diyeceğinin olmadığını söyledi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek mütalaa hazırlanması için duruşmayı erteledi.



- Olay



Konya'nın Altınekin ilçesinde, 2 Kasım 2017'de Ali S, pancar tarlasında başından vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Soruşturmayı yürüten jandarma ekiplerince gözaltına alınan İskender S. ve öldürülen Ali S'nin eşi Zekiye S, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.