Konya'daki cinayet davası

KONYA (AA) - Konya'daki silahlı kavgada bacanağını öldürüp, kız kardeşiyle bacanağının birlikte yaşadığı kadını ağır yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fevzi Arslan, tanık olarak katılan kardeşi Sevgi T. ile öldürülen Yaşar Telli'nin birlikte yaşadığı Ceylan P, tarafların yakınları ve avukatlar katıldı.

Sanık Arslan, savunmasında, savcılıkta verdiği ifadeyi kabul etmediğini söyledi.

Önceki ifadeleri olayın şokuyla verdiğini öne süren Arslan, "Daha sonra sunduğum dilekçedeki beyanlarımı tekrar ederim. İlk verdiğim ifadede yönlendirmelere maruz kaldım. Kız kardeşimin psikolojisi bozulmuştu. Ben kardeşimin Yaşar Telli ile ilişkisinin olmasına karşıydım." diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen ve silahlı kavgada ağır yaralanan Sevgi T. ise daha önce verdiği ifadelerin doğru olduğunu dile getirdi.

Olay yaşanmadan önce ağabeyinin tahrik edildiğini öne süren Sevgi T, "Biz arabada konuşurken ağabeyimin arkadaşı S.D, sürekli ağabeyimi tahrik ediyor, dolduruşa getiriyordu. Biz de devamlı sakinleştirmeye çalışıyorduk. Ağabeyim bizi yaraladı fakat bize hedef alarak ateş etmedi. Şikayetçi değilim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından duruşmayı erteledi.

- Olay

Merkez Selçuklu ilçesindeki Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu otoparkındaki 06 BG 386 plakalı otomobilde 22 Nisan'da, Fevzi Arslan ile kız kardeşi Sevgi T, Yaşar Telli ve birlikte yaşadığı Ceylan P. arasında kavga çıkmıştı. Telli, Ceylan P. ve Sevgi T. tabancayla ağır yaralanmış, özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Telli müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaçan Arslan, Cihanbeyli ilçesinde yakalanmıştı.