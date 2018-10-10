Konya'daki cinayet davası

KONYA (AA) - Konya'nın Altınekin ilçesinde, bir kişinin pancar tarlasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklanan eşi ile amcasının oğlunun yargılanmasına başlandı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanıklar Zekiye Sarı ve İskender Sarı ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan İskender Sarı, olaydan bir gün önce, kardeşinin eşini, Ali Sarı ile uygunsuz vaziyette gördüğünü ileri sürdü.

Olayın yaşandığı gün de tarlada Ali Sarı'yı görünce yengesinin aklına geldiğini ifade eden İskender Sarı, "Selam verdim ve sohbet etmeye başladık. Belimdeki silahı her zaman yanımda taşırım. Silah belimi rahatsız edince elime aldım. Ali de silahı merak edip elimden aldı. Daha sonra Ali'ye yengeme yaklaşmamasını, yoksa yuvasının dağılabileceğini söyledim." diye savunma yaptı.

Ali Sarı'nın kendisine küfür etmesi ve elindeki tabancanın kabzasını kafasına vurması üzerine kavga etmeye başladıklarını iddia eden İskender Sarı, "Kavga esnasında elindeki silahı alırken bir anda patladı. Ali'nin öldüğünü anlayınca şoka girdim. Fakat öldürme niyetim yoktu. Bizim Zekiye ile ilişkimiz karşılıklıydı. Olayın onunla bir alakası yok." dedi.

Tutuklu sanıklardan Zekiye Sarı da öldürülen eşi Ali Sarı'nın başka kadınlarla ilişki yaşadığını ve ödeyemediği borçlarının bulunduğunu öne sürdü.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Konya'nın Altınekin ilçesinde, 2 Kasım 2017'de, Ali Sarı, pancar tarlasında başından vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Soruşturmayı yürüten jandarma ekiplerince gözaltına alınan İskender Sarı ve öldürülen Ali Sarı'nın eşi Zekiye Sarı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.