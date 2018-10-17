Konya'daki 14 yıl sonra çözülen cinayet davası

KONYA (AA) - Konya'da 14 yıl önce bir kişinin kurusıkıdan bozma tabanca ile öldürülmesi olayına ilişkin tutuklanan sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şahin Berber ile taraf avukatları katıldı.



Sanık Berber, savunmasında, "Daha önceki savunmalarımı tekrar ederim, pişmanım." dedi.



Cumhuriyet Savcısı ise mütalaasında, şans oyunları oynatan tezgah sahibi Çetin Kalaycı'nın yanına gelen Berber'in, oyun oynanan kağıtları açtığını, bu sebeple maktulün sinirlenerek Berber'e tokat attığını belirtti.

Savcı, bu nedenle Berber'in "haksız tahrik indirimi" almamasını talep etti.

Tutuklu sanık Berber'in avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını beyan ederek, sanığın tahrik indiriminden yararlanmasını istedi.



Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Berber'in haksız tahrik indiriminden yararlanmamasına hükmederek sanığa cinayeti işlediği yılda yaşı küçük olduğu için 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.



- Olay



Konya'da 14 yıl önce Çetin Kalaycı'nın kurusıkıdan bozma tabanca ile öldürülmesi olayına ilişkin soruşturma yürüten polis, şüphelinin, benzer bir tabanca ile 2005 yılında babasını öldürüp cezaevinde yatan Şahin Berber olduğunu belirlemiş, uyuşturucu madde ticareti yaptığı da tespit edilen Berber, 3 Ocak 2018'de gözaltına alınmıştı.



Zanlının Cinayet Büro Amirliğindeki ifadesinde, "Olay günü eski fuar alanında geziyorduk. Bul-kazan tezgahından birkaç kez çekiliş yaptım, kartların hepsi boş çıktı. Tezgah sahibi Çetin Kalaycı'dan paramı istedim. Vermedi ve tokat atmaya başladı. Ben de yanımda bulunan kurusıkıdan bozma tabanca ile 2-3 el ateş edip olay yerinden kaçtım. Olay sonrasında Antalya'ya gittim, yaklaşık 6 ay sonra da Konya'ya geri geldim. Bu sırada babam beni görüp polise ihbar edeceğini söyleyince tartışmaya başladık. Tartışma sırasında benzer bir kurusıkı tabancayla da babama ateş açtım." dediği öğrenilmişti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, gazetecilerin cinayetleri neden işlediği sorusu üzerine, Çetin Kalaycı'yı yanlışlıkla öldürdüğünü öne sürerek, "Çocuktum bilmiyorum. Babamı da kazayla öldürdüm." ifadelerini kullanmıştı.



