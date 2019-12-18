Konya'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Genel 18.12.2019, 12:53
3
Konya'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
banner230

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5'i öğrenci 8 kişi yaralandı.

Beyşehir-Derebucak kara yolunun 11. kilometresinde, sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada, engelli öğrencileri taşıdığı öğrenilen öğrenci servisi ile kamyonet ve üç otomobil çarpıştı.

Kazada, devrilen öğrenci servisindeki 5 öğrenci ile diğer araçlardaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

#Beyşehir #trafik kazası #zincirleme
Yorumlar (0)
banner287
banner269
-3°
sisli
Namaz Vakti 19 Aralık 2019
İmsak 06:19
Güneş 07:47
Öğle 12:43
İkindi 15:09
Akşam 17:29
Yatsı 18:53

Gelişmelerden Haberdar Olun

@