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Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, merkez Meram ilçesi Amber Reis Caddesi'nde dilencilere...

Genel 09.12.2019, 14:10
Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı
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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, merkez Meram ilçesi Amber Reis Caddesi'nde dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Trafik ışıkları ve cami önlerinde dilencilik yapanlara ilişkin şikayetleri değerlendiren ekipler, N.N'yi takibe aldı.

Ekipler, durdurup üst araması yaptıkları N.N'nin cebinde 5 bin 500 lira ele geçirdi.

Dilenciye, Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, vatandaşların iyi niyetini suistimal eden, kavşak, cadde ve bulvarlarda sürücülere rahatsızlık vererek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren dilencilere yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.

#konya
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