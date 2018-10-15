Konya'da yol verme kavgası: 1 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Abdullah Vuruyor (24) idaresindeki 42 FY 246 plakalı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Albayrak Caddesi'nde seyir halindeyken, kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil sürücüsüyle yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Vuruyor, bıçakla ağır yaralandı. Yaralı, aynı araçtaki kardeşi Alaaddin Vuruyor'un (20) çağırdığı ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.