Konya'da yaralı bulunan şahin koruma altına alındı

KONYA (AA) - Konya'da, yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaralı bir şahinin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Meram İlçesi Alakova Mahallesi'nde belirtilen adrese gelen ekipler, bir vatandaş tarafından teslim edilen uçamayan şahinin yaralı olduğunu tespit etti.

Yaralı şahin, tedavisi için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim edildi. Şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salınacağı bildirildi.