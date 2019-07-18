Konya'da yangın

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde binanın bodrumunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Ayvatdede Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanlarında yer alan 32 dairenin bulunduğu 8 katlı binanın bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Binadakiler ekiplerce tahliye edildi, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye görevlilerince yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülen yangında dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.