Konya'da yangın

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde binanın bodrumunda çıkan yangın hasara neden oldu. Ayvatdede Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanlarında yer alan 32 dairenin bulunduğu 8 katlı binanın bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle...