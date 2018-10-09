Konya'da yangın

KONYA (AA) - Konya'da iki katlı bağ evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Karatepe Sokak'taki iki katlı bağ evinde, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Ekipler, alevleri yaklaşık yarım saat süren çalışma sonunda güçlükle kontrol altına alarak söndürdü.
Evin yazlık olarak kullanıldığı ve yangın sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.