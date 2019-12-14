Son Dakika
Konya'da uyuşturucu operasyonu
KONYA(AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden uyuşturucu hap satan 2 kardeş tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir'de M.S. (20) ve F. S'nin (16) sosyal medya üzerinden müşteri bularak uyuşturucu...
Genel 14.12.2019, 16:48
KONYA(AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden uyuşturucu hap satan 2 kardeş tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Seydişehir'de M.S. (20) ve F. S'nin (16) sosyal medya üzerinden müşteri bularak uyuşturucu ecstasy haplarını sattıkları ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti.
Gözaltına alınan iki kardeş emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
11°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 14 Aralık 2019
|İmsak
|06:16
|Güneş
|07:44
|Öğle
|12:41
|İkindi
|15:07
|Akşam
|17:28
|Yatsı
|18:51