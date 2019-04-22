Konya'da uyuşturucu operasyonu

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 297 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden Konya'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ereğli çevre yolunda uygulama noktası kuran polis, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 297 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Araçtaki, H.T, C.D. ve S.C.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.