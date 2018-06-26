Konya'da uyuşturucu operasyonu

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 108 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Seki Mahallesi'nde ikamet eden Mustan K'nin (32) uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese baskın yapan ekipler, Mustan K'nin evinde ve bahçesinde yapılan aramada 108 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.







