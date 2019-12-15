Son Dakika
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlattı.Ekipler,...
Genel 15.12.2019, 16:13
KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından düzenledikleri operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise yaklaşık 1 kilogram eroin, 2 kilo 118 gram esrar, 37 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 15 adet tabanca mermisi ele geçirildi.
12°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 15 Aralık 2019
|İmsak
|06:16
|Güneş
|07:45
|Öğle
|12:41
|İkindi
|15:07
|Akşam
|17:28
|Yatsı
|18:51