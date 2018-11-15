Konya'da ulaşıma kar engeli

- Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde araçların geçişine izin verilmiyor - Kent merkezinde ise akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, cadde ve meydanları beyaza bürüdü