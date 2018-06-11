Konya'da trafik kazası: 7 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Konya karayolunun 2. kilometresinde, Zafer Kocagüzel idaresindeki 42 ZN 918 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Arif Mustafa Haznedar yönetimindeki 42 CUS 06 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, Haznedar ve araçtaki eşi Aynur Haznedar ile diğer otomobilin sürücüsü Kocagüzel, Ayşe Gökmen, Halime, Üzeyir ve Ayşe Güllü yaralandı.

Ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Arif Mustafa Haznedar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



