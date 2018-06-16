Konya'da trafik kazası: 6 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Süleyman Keçeci idaresindeki 42 YU 626 plakalı otomobil, Ereğli-Adana Karayolu Bulgurluk Mahallesi'nde, Enver Keleş idaresindeki 42 SN 045 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araçlar şarampole devrildi.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki Sabiye, Aysun, Sabiha ve Süleyman Keçeci yaralandı.
Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.