Konya'da trafik kazası: 3 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da otobüsle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Ahmet İlbay (19) idaresindeki 42 NM 499 plakalı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde, Bora Çakır'ın kullandığı 42 ECL 30 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı.
Otomobil sürücüsü İlbay ile yanında bulunan Habib Çetin (18) ve Burhanettin Yıldırım (17) yaralandı.
Beyhekim Devlet ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.