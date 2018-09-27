Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet B. yönetimindeki 68 HK 807 plakalı patates yüklü kamyon, Kulu-Ankara karayolunun 18. kilometresinde aynı yönde, dinlenme tesisinden çıktığı öğrenilen Arif K. idaresindeki 50 UE 752 plakalı patates yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada iki sürücü de yaralanırken Ahmet B. sıkıştığı yerden Kulu ve Şereflikoçhisar itfaiyesi tarafından 2 saat süren çalışma sonrası çıkarılabildi.

Yaralılar’dan Arif K. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kulu Devlet Hastanesine, diğer sürücü Ahmet B. ise Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.





