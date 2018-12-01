Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 51 LC 074 plakalı otomobil, Ereğli - Aksaray kara yolunun...