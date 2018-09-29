Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Çağlar yönetimindeki 46 E 0387 plakalı kamyonetin lastiği, Konya-Beyşehir karayolunun 15'inci kilometresinde patladı.

Yardım istemek için yola çıkan Çağlar'a, F.A. idaresindeki 42 FEA 97 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çağlar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan hafif ticari araç sürücüsü F.A. ve araçtaki Yunus Emre Ceran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çağlar'ın cesedi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.