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Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Adem Öksüzoğlu idaresindeki 42 AZ 0446 kamyonet, Cihanbeyli-Konya karayolunun 5. kilometresinde tali yoldan çıkan Hızır...

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:29
Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Adem Öksüzoğlu idaresindeki 42 AZ 0446 kamyonet, Cihanbeyli-Konya karayolunun 5. kilometresinde tali yoldan çıkan Hızır Y'nin kullandığı 42 F 510 plakalı pancar yüklü tırla çarpıştı.

Arkadan gelen Mevlüt Yılmaz (45) yönetimindeki 42 J 8228 plakalı otomobil de tıra çarptıktan sonra yol kenarına devrildi.

Kazada, sürücü Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü Öksüzoğlu ile aynı araçtaki Murat Ünveren yaralandı.

Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü Hızır Y. gözaltına alındı.

Anahtar Kelimeler:
CihanbeyliKonyaTrafik Kazası
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