Konya'da trafik kazası: 1 ölü

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Yaralanan Ceren, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Karapınar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Isparta'dan Gaziantep'e giden Nihat T'nin kullandığı 07 BGZ 58 plakalı yolcu otobüsü yoldan çıktı....
KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Yaralanan Ceren, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Karapınar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.