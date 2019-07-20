Konya'da trafik kazası: 1 ölü

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Isparta'dan Gaziantep'e giden Nihat T'nin kullandığı 07 BGZ 58 plakalı yolcu otobüsü yoldan çıktı....

Konya'da trafik kazası: 1 ölü
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KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Isparta'dan Gaziantep'e giden Nihat T'nin kullandığı 07 BGZ 58 plakalı yolcu otobüsü yoldan çıktı. Daha sonra otobüsten inip yolun karşısına geçmek isteyen yolculardan Volkan Ceren'e (29) Metin Y'nin kullandığı 35 AKV 45 plakalı kamyonet çarptı.

Yaralanan Ceren, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Karapınar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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