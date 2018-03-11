Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mercanoğlu (20) idaresindeki 42 AAB 721 plakalı motosiklet, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu Caddesi'nde devrildi.

Kazada, sürücü Uğur Mercanoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Motosiklette bulunan sürücünün arkadaşı İbrahim Esen (18) yaralandı.

Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Esen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada, kazayı haber alıp olay yerine gelen Mercanoğlu'nun arkadaşı Nadir Türköz büyük üzüntü yaşadı.



