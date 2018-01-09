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Konya'da trafik kazaları: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Selim Ilgazlıoğlu'nun (16) kullandığı 42 FLY 48 plakalı motosiklet, merkez Meram ilçesi Altıyol Kavşağı'ndan Dr. Ahmet Özcan Caddesi'ne...

09 Ocak 2018 Salı 18:03
Konya'da trafik kazaları: 1 ölü, 2 yaralı
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KONYA (AA) - Konya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Selim Ilgazlıoğlu'nun (16) kullandığı 42 FLY 48 plakalı motosiklet, merkez Meram ilçesi Altıyol Kavşağı'ndan Dr. Ahmet Özcan Caddesi'ne dönüş yapmak istediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Ilgazlıoğlu, kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Motosiklette bulunan ve aynı hastaneye kaldırılan yaralı Emirhan Ilgazlıoğlu'nun (14) ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan merkez Karatay ilçesi Adana çevre yolunda Mustafa Y. idaresindeki 42 BR 146 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Halil İbrahim Eryiğit'in kullandığı plakasız üç tekerlekli motosiklet çarpıştı.

Beyhekim Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Eryiğit'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
KonyaMotosikletOtomobilTrafik Kazası
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