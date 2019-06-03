Konya'da trafik denetimleri

KONYA (AA) - İçişleri Bakanlığı'nın bayram tedbirleri kapsamında, günde yaklaşık 120 bin aracın geçtiği, Konya'yı komşu şehirlere bağlayan karayollarında trafik denetimi yapıldı.Bakanlık tarafından hazırlanan "Bu Yolda...