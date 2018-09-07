Konya'da terör propagandası yapanlara operasyon

- Cihanbeyli ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK/YPG propagandası yaptıkları tespit edilen 7 şüpheliden 1'i tutuklandı

Konya'da terör propagandası yapanlara operasyon
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KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK/YPG'nin propagandasını yaptıkları tespit edilen 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cihanbeyli Cumhuriyet Savcılığınca terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, PKK/KCK/YPG propagandasını sosyal medya aracılığıyla yaptıkları tespit edilen 7 şüpheliyle ilgili gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ele geçirilirken, dijital verilere incelenmek üzere el konuldu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


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