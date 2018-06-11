Konya'da tekstil atölyesinde kavga: 6 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da iki grup arasında alacak meselesinden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Ahmet K, babası Muhammed Sabit K, kardeşi Fattum Hatim K. ve kuzeni Muhammed K. ile daha önce çalıştığı iddia edilen Ahmet Günay'a ait (39) merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10735. Sokak'taki tekstil atölyesine gitti.

Alacak meselesinden iki grup arasında çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ahmet ve ağabeyi Mehmet Günay (41) ve iş yeri çalışanı Sedat Yenice (33) ile karşı gruptan Muhammed K, Muhammed Sabit K. ve Fattum Hatim K. yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ahmet K. ve tedavisi tamamlanan Muhammed K. gözaltına alındı.