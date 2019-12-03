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Konya'da tarihi eser operasyonu
- Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 4 parça tarihi eserler ele geçirildi
Genel 03.12.2019, 19:38
KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği tarihi eser operasyonunda, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen çömlek, testi ve içki kabı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zengen Mahallesi'nde yaşayan A.K.'nin (44) evinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Roma Dönemi'ne ait ve 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen eşyalar, Ereğli Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
İfadesi alınan şüpheli serbest bırakıldı.
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