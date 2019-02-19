Konya’da tarihi eser operasyonu

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir İlçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen, üzerinde resimler ve yazılar bulunan ceylan derisi ile koruma kabı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu Seydişehir ilçesi Karabulak Mahallesi’nde ikamet eden Veli B'nin tarihi eserler için müşteri aradığını öğrendi.

Ekipler Veli B'nin evine operasyon düzenledi. Evin deposu ve garaj olarak kullanılan bölümünde yapılan aramada toprağa gömülü vaziyette tarihi eser olduğu değerlendirilen üzerinde resimler ve yazılar bulunan ceylan derisi ile yine, ceylan derisinden üzeri taşlarla süslü bereket tanrısı figürü olan koruyucu muhafaza kabı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.