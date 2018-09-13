Konya'da şüpheli ölüm

KONYA (AA) - Konya'da Suriye uyruklu kişi, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, bir fabrikada çalışan Suriye uyruklu Fevvaz El İbrahim (55), merkez Meram ilçesi Saadet Mahallesi Soğukpınar Sokak'taki evine sabah geldi.
Öğle saatlerinde eve gelen yakınları, İbrahim'in kapıyı açmaması üzerine komşularından yardım istedi.
Komşuların da yardımıyla kapıyı kırarak eve giren yakınları, İbrahim'i hareketsiz buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fevvaz El İbrahim'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulan polis, evde ayrıntılı inceleme yaparken ceset otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.