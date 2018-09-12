KONYA (AA) - Türkiye ve Avrupa Birliği ortak finansmanıyla hayata geçirilen, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Kamu-STK İş Birliği projesi kapsamında, 20 ilde düzenlenecek ''Sivil Toplum Günleri'' etkinliklerinin altıncısı Konya'da başladı.

Kentteki bir otelde gerçekleşen etkinliğe, Konya'nın yanı sıra Nevşehir, Niğde, Karaman ve Aksaray'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Konya Vali Yardımcısı Fazlı Akgün, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de, kamu ile STK'ler arasındaki ilişkinin geçmişe göre çok daha ileri seviyelerde olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde 114 bin civarında STK olduğunu ve yaklaşık 3 bin STK'nin Konya'da faaliyet yürüttüğünü belirten Akgün, "Günümüzde birçok kamu hizmetinin yapılmasında STK'lerimiz aktif rol alıyor. Henüz yeterli seviyede olmasa da kamu ve STK'ler birbirini muhatap alan ve anlayan iki taraf konumuna geldiler." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkan Yardımcısı Ahmet Türköz de projenin 2017'nin temmuz ayında yürürlüğe girdiğini ve aralık ayında Ankara'da açılışının yapıldığını aktardı.

Bugüne kadar uygulanan pek çok proje ile STK'lerin kapasitesinin geliştiğini vurgulayan Türköz, "STK'lerimiz kendilerini gösterebilecek, faaliyetlerini topluma anlatabilecek ve kamuya kendini kabul ettirebilecek pozisyona geldi. Ancak kamu, STK'lerin yapısı ve faaliyetleri hakkında yeterli bilgi sahibi değil. Bizim bu projedeki amaçlarımızdan birisi de kamu ve STK'leri bir araya getirerek aradaki iletişimi güçlendirmek." diye konuştu.

Türköz, bugüne kadar 5 ilde yapılan toplantıların çok verimli geçtiğini dile getirdi.

Yarın sona erecek etkinlikte, 50'ye yakın sivil toplum kuruluşundan temsilciler, kamu yöneticilerinin de katıldığı eğitim sunumlarını takip edecek, atölye çalışmalarına katılacak ve tanıtımlarını yapacak.

- Kamu-STK İş Birliği projesi

Proje kapsamında, sivil toplum kuruluşu-kamu iş birliğinin kolaylaştırılmasına yönelik iyi uygulamaların gözlemlenmesi için toplam 100 personel, AB üyesi 6 ülkeye 5 günlük çalışma ziyaretine gidecek.



İçişleri Bakanlığı web sitesi aracılığıyla, yerel yönetim görevlilerinin erişimi için bilgi merkezi kurulacak. Bakanlığın merkez ve yereldeki memurları için sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinde ele alınan konular hakkında el klavuzu hazırlanacak.

Seçilen 20 pilot ilde eşit düzeyde sivil toplum ve kamu sektörü temsilcilerinin katılımıyla "Sivil Toplum Günleri" adı altında panel, eğitim atölyesi ve basın toplantıları düzenlenecek.

Toplam bütçesi 3 milyon avro olan projeye AB 2 milyon 700 bin avro katkı sağlayacak. Dernekler Dairesi Başkanlığı da projeyi 300 bin avroyla destekleyecek.







