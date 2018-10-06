Konya'da sit alanında yangın

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde arkeolojik sit alanında çıkan yangında, 20 dekar ağaçlık arazi zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Ilıca Tepesi birinci derece arkeolojik sit alanı Ağaçlık mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine Seydişehir Belediyesinden 6 itfaiye aracı, Orman Şefliğinden 1 arazöz ve 4 su tankeri ile yangına müdahale edildi.
Yangın 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Soğutma çalışması yapılan 20 dekar alanda çok sayıda ağacın yandığı tespit edildi.