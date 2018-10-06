Konya'da sit alanında yangın

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde arkeolojik sit alanında çıkan yangında, 20 dekar ağaçlık arazi zarar gördü.Edinilen bilgiye göre, Ilıca Tepesi birinci derece arkeolojik sit alanı Ağaçlık mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle...