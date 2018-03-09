Konya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Havzan Mahallesi'ndeki sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Erdinç Koyuncu'ya, bir site sakini, yakınını evine bırakması için ricada bulundu.

Bunun üzerine site sakininin yakınıyla yola çıkan Erdinç Koyuncu'nun kullandığı 42 BMV 32 plakalı otomobile, Dr. Ahmet Özcan Caddesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.

Başından yaralanan Koyuncu, ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

